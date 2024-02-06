ميرنا نور الدين مع كريم عبد العزيز من كواليس مسلسل "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة لها برفقة الفنان كريم عبد العزيز من كواليس مسلسل "الحشاشين"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني 2024.

وشاركت ميرنا الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "X"، وعلقت: "توكلنا على الله، "الحشاشين" رمضان 2024".

وتدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في القرن الـ 11 وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

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