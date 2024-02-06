رامي صبري يروج لحفله مع الكينج محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان رامي صبري لحفله الغنائي الذي يجمعه مع الفنان محمد منير، والتي من المقرر إقامتها يوم 16 فبراير الجاري في "فاميلي بارك" بالتجمع.

وكتب "رامي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بتشرف بوجودي في حفل مع الفنان الكبير محمد منير يوم الجمعة ١٦ فبراير في فاميلي بارك بالتجمع".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري، فيديو كليب لأغنية "بين الحيطان"، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها.

أغنية "بين الحيطان" من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

اقرأ أيضا

"بإطلالة سوداء أنيقة" نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور

سمسم شهاب يكشف عن وصية زوجته الراحلة