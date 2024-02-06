بـ الصور| جوري بكر تزور مستشفى 57357 لسرطان الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة:

قامت الفنانة جوري بكر، بزيارة أطفال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وحرصت على التقاط الصور التذكارية معهم.

ونشرت جوري الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

يذكر أن جوري تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش والمقرر عرضهما خلال موسم رمضان المقبل.

https://www.instagram.com/ stories/jorybakrofficial/32

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