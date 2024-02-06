شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء فى دكتور علاء عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج خالد جلال والفنان أحمد صفوت ، والمخرج سامح بسيوني والدكتور كمال عطية والكاتب سعيد حجاج والفنان الشاب محمد ناصر علي تقديم واجب العزاء في الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية، كما حرص الدكتور أيمن الشيوي والناقد باسم صادق والملحن كريم عرفه على الحضور .

دكتور علاء عبد العزيز هو مؤلف مسرحي مصري واستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمة الفنون ، حصل على الدكتوراة في الدراما من كلية رويال هولواي بالمملكة المتحدة، شغل منصب رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب عام 2020، وكان عضواً بلجنة تحكيم مسابقة "ابدا حلمك" التي أطلقها المخرج عادل حسان، وقدم العديد من الأعمال الأدبية المسرحية التي تم تقديمها على خشبة المسرح.

أبرز أعماله المسرحية "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج" ، وكانت أكاديمية الفنون، برئاسة غادة جبارة، نعت الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونعت أكاديمية الفنون أستاذها بمنشور عبر فيس بوك قالت فيه: "بقلوب صابرة محتسبة تتقدم الاستاذه الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بخالص العزاء لوفاة الدكتورعلاء عبد العزيز داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق زوجته وأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وقرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تأجيل حفل توقيع كتاب "لماذا.. أشرف زكى" للكاتب الصحفي هاني سامي، الذى كان من المقرر أن يتم توقيعه يوم الوفاة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى اليوم الذي يليه ، نظرًا لوفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، والسفر إلى محافظة كفر الشيخ لمرافقة جثمانه لمثواه الأخير.