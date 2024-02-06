شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 9.. خيرت يخطط لعملية نصب على هاشم وسرقة تقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على فناة cbc ومنصة watch it الرقمية، وصول نوح (محمود حجازى) إلى عاطف (أمير صلاح الدين) ويستطيع إعادة سيارات البضاعة مرة أخرى بعد دخوله في اشتباكات مع عاطف وعدد من الرجال معه، ويسلم نوح البضاعة للتجار ويحصل على وصولات الامانه التي كتبها

وكشفت الحلقة عن علاقة خيرت (أحمد فهيم) بالسيدة نور التي أرسلت ابنتها إلى عمر (محمد على رزق) لينجب منها عبر التلقيح، في حين يقابل يوسف (طارق صبرى)، هند (هلا السعيد) مرة أخرى رغم معرفة زوجها حازم (محمد لطفى شاهين) بخيانتها له، ويقرر يوسف استكمال علاقته بهند ويرفض مرة أخرى فكرة طلاقها من حازم والزواج منها

دهب (عبير صبرى) تكتشف أن الخاتم الذهب الخاص بها تم سرقته من دولابها وتخبر زوجها هاشم (هشام إسماعيل) بالأمر وتحاول إقناعه بأن والدته سعاد هي التي أخذته، ويظهر خيرت وهو يخطط لعملية نصب على هاشم حيث اصطحب الست نور له في المزرعة ، واخبره بانها سيدة أعمال من الصعيد ومعها أموال بعد وفاة زوجها وتريد تشغيلهم، وتنتهى الحلقة يذهاب تقى (ريم سامى) إلى البيوتى سنتر الخاص بها وتجده مسروق.

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.