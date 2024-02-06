شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام فى ندوة أرشيفية: اسمى يصل للقلوب أحسن من أى لقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الزعيم عادل إمام، في ندوته الأرشيفية التي عرضتها قناة القاهرة الوثائقية بعنوان "تحديات القرن" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 32: "مهما اتشتمت وحد تطاول عليا أو يحاول يقلل من قيمتي، أنا بعتمد على حضراتكم وجمهوري بالدرجة الأولى".

ورداً على اختياره أو حبه للقب معين، قال الزعيم خلال الندوة التي أدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان: "اسمي عادل إمام، وأعتقد إن اسم عادل إمام يصل للقلوب أحسن من أى لقب وده يسعدني أكتر".

وسبق وأعلنت قناة "الوثائقية" عن البرومو الخاص بالندوة مع عرض مشاهد من الأفلام التي تحدث عنها الزعيم عادل إمام خلال الندوة، إذ كشف الزعيم العديد من الحكايات عن أفلامه التي قدمها خلال مشواره السينمائى الطويل والذى امتد لأكثر من 60 عاماً، حيث نُظمت الندوة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الألفية، تحت عنوان "تحديات القرن"، وأدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية.

وكانت القناة قد أعلنت عرضها حلقات وثائقية بعنوان "من أرشيف المعرض"، تتضمن مجموعة نادرة ومتنوعة من ندوات فكرية، ولقاءات ثقافية مهمة عقدت وأُجريت في دورات سابقة من معرض القاهرة الممتد منذ عام 1969، ويظهر فيها عدد من كبار المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة، خلال فترات زمنية مختلفة، بوصفهم شهودًا يوثقون أحداث سنواتهم، وتاريخنا.