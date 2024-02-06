نيللي كريم وعمرو سلامة وحمزة العيلي في عزاء والدة تارا عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الثلاثاء عزاء والدة الفنانة تارا عماد بمسجد الشرطة في الشيخ زايد التي رحلت عن عالمنا مساء السبت الماضي.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور العزاء ومواساة الفنانة تارا عماد في محنتها وهم الفنانة نيللي كريم وزوجها الفنان هشام عاشور، الفنان حمزة العيلي، الفنان محسن منصور، الفنانة مي الغيطي، الفنانة هبة عبدالعزيز، الفنانة ولاء الشريف، المخرج عمرو سلامة.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر الأحد الماضي في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشهدت حضور: الفنانة بسنت شوقي، الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنانة عفاف مصطفى، الفنان أحمد داود، الفنان عزوز عادل، الفنان أحمد حاتم، الفنانة ريهام عبدالغفور.