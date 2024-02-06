شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ ضيف شرف مسلسل "حدوتة منسية" فى دور زوج سوسن بدر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان محمود حافظ كضيف شرف في أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على قناة cbc ومنصة Watch it، وذلك خلال مشهد الفلاش باك الذى افتتح الحلقة، حيث جسد دور زوج سعاد (سوسن بدر) في مرحلة الشباب، وتجسد دروها في هذه المرحلة الفنانة مروة الأزلى.

وجاء المشهد بذهاب سعاد إلى منزل محمود حافظ الذى طلقها بسبب عدم قدرتها على الانجاب، إلا أنها عادت له وجدت طفل في الشارع وحصلت عليه وقررت تربيته وتعرض عليه أن يعيدها إلى عصمته وتربية الطفل معها، ولكن حافظ يرقض ويخبرها بأنه سيتزوج من فتاة حتى تنجب له أطفالاً كثيرة وأنه فرحه عليها هذا الأسبوع.

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.