علشان أرضي ربنا.. فنانة مصرية شابة تعلن الاعتزال نهائيًا

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 فبراير 2024 02:22 صباحاً - قررت الفنانة الشابة إنجي خطاب، اعتزال التمثيل بشكل نهائي، مؤكدة أنها تراجعت عن اتفاقاتها بشأن أي أعمال فنية مقبلة.

الفنانة إنجي خطاب تعتزل التمثيل

وقالت إنجي خطاب من خلال موقع “فيسبوك”:” أنا بعتذر لأي حد اتفقت معاه علي عمل فني مش هقدر أعمله للإسف انا واخده قرار نهائي اعتزالي مهنة التمثيل نهائيا

وأضافت إنجي خطاب خلال منشورها:” ودا احسن قرار خدته في حياتي وبكن كل احترام وتقدير لكل زملائي

إنجي خطاب تتعرض لوعكة صحية

ونشرت إنجي خطاب صورة لها أثناء إجرائها تحاليل في المستشفى، وعلقت عليها قائلة: “ممكن تدعولي بالشفاء العاجل الدعاء يغير القدر.. بمر بأزمة صحية صعبة وبعمل فحوصات وأشعة وتحاليل على القلب.. دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اللهم شفاء لا يغادر سقمًا يا رب.. الحمد لله على كل حال يا رب”.

إنجي خطاب توضح أسباب اعتزالها

وبعد قليل من إعلان إعتزالها، نفت الفنانة إنجي خطاب، أن يكون قرار اعتزالها التمثيل للمرة الثانية بسبب تعرضها لأزمات داخل الوسط الفني، أو صعوبة الحصول على فرص في أعمال فنية جديدة، وأصدرت توضيحاً للرد على الشائعات التي لاحقتها منذ إعلان اعتزالها أمس الإثنين، أكدت فيه أن قرارها نهائي، وأنها تكن كل تقدير واحترام للوسط الفني.

وأضافت إنجي خطاب عبر حسابها على موقع الفيس بوك: “للتوضيح بس علشان تقريباً مانمتش من مكالمات الصحفيين، على راسي كلهم وبحبهم كلهم.. يا جماعة والله قرار اعتزالي ليس له علاقة بأي مشكلة في الفن، وعندي عملين مضياهم كمان، واعتذرت ليهم إن مش هكمل. يعني الشغل موجود الحمد لله”.

إنجي خطاب: أمر بصراع داخلي منذ عامين

وتابعت قائلة: “أنا اعتذرت لأني بقالي سنتين عندي صراع داخلي بين إن أكمل أو لا.. صراع رباني لطريق الصح واستخارت ربنا وألمهني هذا القرار، وعلشان كدا دا قرار نهائي لا رجعة فيه، وبكن كل الاحترام لزملائي في المهنة، وماعنديش مشكلة مع أي حد، وطول عمري في حالي كنت بشتغل بس، الموضوع كله اختيار طريق أنت بتحدده لنفسك، وياما مشينا طرق مش شبهنا في كل حاجة في حياتنا ورجعنا فيها، وبنحاول ناخد طريق صح ونرضي ربنا.

إنجي خطاب: متأكدة إن ربنا هيكرمني في مجال تاني

وواصلت إنجي خطاب: أنا مرتاحة جداً لقراري ده، وصليت استخارة وربنا ألهمني بهذا القرار، لأول مرة في حياتي آخذ قراراً أصح، ومتأكدة أن ربنا سيكرمني في مجال ثانٍ، وسأركز في دراستي وأعمل الماجيستير والدكتوراه، وشكراً لحبكم ودعواتكم على رأسي والله”.

أبرز الأعمال التي شاركت فيها إنجى خطاب

شاركت إنجي خطاب قبل اعتزالها الفن فى عدد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما، وكان أول ظهور للفنانة إنجي خطاب للجمهور من خلال مسلسل الفرح الذي تم عرضه عام 1999، ثم قدمت مسلسل سوق الخضار وعرض عام 2006، وكان يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم فيفي عبده، سامي العدل، رجاء حسين، عفاف حمدي، محمد أحمد ماهر، آلاء نور، وغيرهم، والمسلسل كان من تأليف عبد المنعم شطا، وإخراج محمد النقلي.

ثم اتجهت إنجي خطاب إلى السينما وشاركت فيلم دكان شحاتة، عام 2009، وكان الفيلم يضم عدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم: عمرو سعد، هيفاء وهبي، محمود حميدة، طارق عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، غادة عبد الرازق، وغيرهم، والفيلم كان من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج خالد يوسف.

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