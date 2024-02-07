شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام جاكوب إلوردي بالاعتداء على مراسل بسبب "نكتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتُهم الممثل الشاب جاكوب إلوردي بالاعتداء على مراسل بسبب "نكتة"، حيث كشف المراسل الذى يدعى جوشوا فوكس، من محطة KIIS FM الأسترالية، إنه تعقب نجم Saltburn إلى حانة في سيدني عندما سمع أن الممثل كان في المدينة.

لكن السيد فوكس ادعى أن الشاب البالغ من العمر 26 عامًا غضب عندما طلب منه ملء حاوية فارغة بماء الاستحمام، في إشارة إلى مشهد Saltburn الشهير، وتقول الشرطة في نيو ساوث ويلز إنها تحقق في الاعتداء المزعوم.



جاكوب إلوردي

وشوهد إلوردي، وهو في الأصل من مدينة بريسبان الأسترالية، في أحدى الأماكن بفندق كلوفيلي المطل على الشاطئ في جنوب شرق سيدني، وفي حديثه في برنامج Kyle and Jackie O Breakfast Show، قال فوكس إنه اقترب من الممثل خارج المبنى، وفي تسجيل أصدرته KIIS FM، يمكن سماع السيد الوردي وهو يطلب عدم التصوير.

وقال فوكس لمضيفيه كايل سانديلاندز وجاكي هندرسون إنه وافق على التوقف "لأن النكتة لم تصل"، لكن إلوردي "واجهني مباشرة" وطالبه بحذف أي لقطات.

وقال المنتج الإذاعي إنه رفض بسبب شعوره "بالترهيب" وحفاظا على التسجيل كدليل على المواجهة المزعومة، ومن ثم أكد فوكس:" لقد تغيير ألوردى ودفعني إلى الحائط ويداه على حلقي".

وأكدت الشرطة لبي بي سي نيوزبيت أنها تحقق في الاعتداء المزعوم على فوكس يبلغ من العمر 32 عاما على يد ألوردى الذى يبلغ من العمر 26 عاما.

وأضاف الضباط أن الرجل الأكبر سنا لم يصب بأذى في المشاجرة.