أصالة تطرح 6 أغنيات من ألبومها "لحقت نفسي"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري 6 أغنيات جديدة من ألبومها "لحقت نفسي"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

والأغاني التي طرحتها المطربة أصالة "هي" من كلمات محمد مصطفى ملك، ولحن محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، "نسيت"، من كلمات ناصر الجيل، ولحن وتوزيع محمد ضياء، "عايشة حالة"، من كلمات هاني رجب، ولحن محمد عبيه، وتوزيع موسيقي أحمد ضياء، "أعراض الغياب"، من كلمات عبد الرحمن محمد، ولحن مدين، وتوزيع يحيى يوسف، "حديقة تلج"، من كلمات سهام الشعشاع، ولحن محمود عيد، وتوزيع أليكسندر ميسكيان، "عشق الروح"، من كلمات هالة الزيات، ولحن محمود خيامي، وتوزيع موسيقي خالد عز.

يذكر أن أصالة أحيت مؤخرًا حفل "joy awards"، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.













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