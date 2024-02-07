“بحُبكم انرسمت حكاية نجاحه”.. يارا تحتفل بذكرى صدور كليب “ما بعرف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مضي 9 سنوات على صدور أغنيتها الشهيرة “ما بعرف”، احتفلت النجمة اللبنانية يارا بهذه الذكرى التي استكملت بها رحلة نجاحها في الفن محققةً رقماً قياسياً من حيث نسبة المشاهدة على فيديو كليب عربي بأكثر من 270 مليون مشاهدة عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

وكانت أغنية “ما بعرف” قد صدرت في فبراير 2015، ضمن ألبوم يارا “عايش بعيوني” الذي تضمن مجموعة من الأغنيات التي تعايشت مع مشاعر وتجارب الشباب، ونقلت رسائل إيجابية عن الحب والأمل والتفاؤل.

ومنذ ذلك الحين، استمرت يارا في بناء مسيرتها الفنية بنجاح متواصل، مصدرةً العديد من الألبومات الناجحة والأغاني التي اكتسبت شعبية واسعة في لبنان والوطن العربي.

يارا تستمر في تطوير أسلوبها الموسيقي وتزداد اختياراتها تنوعاً وأعمالها نضجاً، إذ استطاعت أن تلامس قلوب المستمعين بأغانيات عديدة وآخرها أغنية “مش بمزاك” التي أصدرتها في العام الماضي وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور.

ونشرت يارا في هذه المناسبة مقطعاً من كليب الأغنية وعلّقت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “كتير من الحب والذكريات اجتمعوا بأغنية ما بعرف من ألبوم عايش بعيوني ومتل اليوم أطلقت الكليب اللي بحُبكم انرسمت حكاية نجاحه”.

وتستعد يارا خلال الفترة الراهنة لطرح ألبوم جديد تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين في لبنان ومصر، على أن تعلن في الأيام المقبلة عن موعد صدوره في الأسواق.