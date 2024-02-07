ابنة “ذا روك” تتلقّى تهديدات بالقتل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ادعت آفا جونسون، ابنة دوين “ذا روك” جونسون، نجم WWE ، أنها تلقت تهديدات بالقتل بسبب إعلان اتحاد المصارعة العالمي عن استبدال المصارع الأميركي كودي رودز بوالدها يوم الجمعة الماضي.

ومن المرتقب أن يواجه ذا روك المصارع حامل اللقب بطل WWE الحالي رومان رينز بدلاً من رودز في مباراة يوم 6 نيسان (أبريل) المقبل، ما أثار موجة غضب شديدة في صفوف متابعي WWE الذين تفاعلوا مع الخبر على نطاق واسع.

وكانت الخطط الأساسية تقضي بحصول مواجهة ريستليمانيا بين رينز “حامل اللقب العالمي” مع كودي رودز “الكابوس الأميركي”. إلّا أن الأمور تغيرت واختار القائمون تبديل رودز بـ”ذا روك”.

ونتيجة ذلك، وجدت آفا (22 عاماً) نفسها في مرمى النيران وتلقت سلسلة تهديدات، خاصة أنها عُيّنت مديرة عامة لعلامة WWE التجارية NXT في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقد ناشدت آفا عبر حسابها الخاص على تطبيق “إكس” الجميع تركها خارج الموضوع، معتبرة أنها ليست المسؤولة عن التغيير الذي طرأ وهي مشغولة بإدارة العرض فحسب.