بعد الكشف عن اسم ألبومها.. جمهور تايلور سويفت: تريد الإنتقام من حبيبها السابق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة تايلور سويفت أن تثير حالة من الجدل على مواقع التواصل بعد إعلانها عنوان ألبومها الجديد، الذي يعتقد المعجبون بأنه ينتقد حبيبها السابق جو ألوين.

وفي التفاصيل، أعلنت سويفت عن الألبوم الجديد عند استلام جائزة ألبوم العام، خلال حفل توزيع جوائز غرامي 2024.

وقالت للجمهور: “أعلم أن الطريقة التي صوّتت بها Recording Academy هي انعكاس مباشر لشغف المعجبين، لذلك أريد أن أشكركم من خلال البوح بسرّ كنت أخفيه عنكم طوال العامين الماضيين، وهو أن ألبومي الجديد سيصدر في 19 نيسان”.

وبعد الإعلان عن ألبوم تايلور المقبل The Tortured Poets Department، ربط معجبو سويفت اسم الألبوم بتفاصيل مهمّة تتعلّق بحبيبها السابق جو ألوين.

وكان جو قد كشف في العام 2022 عن أن صديقاً مشتركاً أنشأ مجموعة واتساب معه ومع صديقه بول ميسكال تُسمّى The Tortured Man Club، وأوضحا لاحقاً لمجلة فاريتي بأن صديقهما أندرو سكوت هو من أنشأ المجموعة.

وعبّر المعجبون عن استيائهم من عنوان الألبوم، إذ اعتقد البعض أنّه يحمل انتقاداً لاذعاً لحبيبها السابق. وعلّق أحد مستخدمي منصّة “إكس” بعبارة “هذا الألبوم هو ألبوم الانفصال والانتقام”. وأضاف آخر “آمل في أن يكون جو لا يزال يقوم بالدردشة الجماعية. أشعر أنه سيحتاجها”.