بصور مع عائلته.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ39

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بيوم ميلاده الـ39 وسط أجواء جمعته بعائلته، وذلك بعد فترة من الغياب عن المشاركة مع نادي النصر.

وعبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، نشر رونالدو، صوراً من الاحتفال وقالب الحلوى، والذي زينها برقم 39، ومن جانبه، علق على هذا الاحتفال وقال في رسالته لمتابعيه: “ممتن لقضاء يوم ميلادي التاسع والثلاثين بأفضل طريقة ممكنة.. مع عائلتي والعودة إلى ملعب التدريب. شكراً لكم جميعاً على الرسائل الدافئة!”.

ولم يتمكن كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة فريقه الودية والتي كانت أمام نادي إنتر ميامي الأميركي، بقيادة ليونيل ميسي، وقال حينها مدرب النصر لويس كاسترو، إن كريستيانو رونالدو في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته، وسيغيب عن المواجهة أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الهلال والنصر، التي تعتبر الأخيرة في بطولة كأس موسم الرياض 2023 المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، حيث أُقيمت مباراتان في البطولة بين فريق إنتر ميامي وكل من نظيريه الهلال والنصر، وانتهتا بفوز الفريقين السعوديين على الفريق الأمريكي.