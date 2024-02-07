لطيفة برسالة مؤثرة بصوتها في ذكرى أربعين والدتها.. وفيديو مع الراحلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة لطيفة التونسية ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة والدتها؛ حيث عبرت عن شوقها الكبير لها، وتمنت من الله أن يرحمها ويغفر لها.

وأكدت لطيفة أنها اكتشفت أنها لم تحب أحداً في العالم كما أحبت والدتها، وأن أحداً لم يحبها كما أحبتها والدتها.

وبمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة والدتها؛ نشرت لطيفة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وظهرت من خلاله وهي تحتضن والدتها، وأرفقت الفيديو بتعليق صوتي قالت فيه: “راحت اللي عمري ما كنت أتخيل أنها تروح. راحت، بعد رحيلها اكتشفت إني ما حبتش حد في حياتي قدها. راحت اللي ماحدش في حياتي حبني وخاف عليا قدها. راحت اللي علمتني وقوتني وفرحتني وحببتني في الدنيا والناس والوطن والفن. راحت اللي علمتني إني أكون معطاءة وبسيطة وقوية ومؤمنة بالله وبس. راحت اللي علمتني الاعتماد عالنفس. راحت اللي علمتني قوة الإرادة”.

وأضافت لطيفة في تعليقها الصوتي: “علمتني إن الكنز الحقيقي في هذه الدنيا هو القناعة وعزة النفس. راحت العظيمة المتسامحة البسيطة المحبة. راحت اللي مهما أتكلم عنها شوية. مش بس لأنها أمي لا؛ لأنها هي الدنيا بكل ما فيها من حلو ومر. راحت من هذه الدنيا، لكن من مستحيل المستحيلات تروح من قلبي وفكري ودنيتي أنا وإخواتي. يا رب تقوينا على بعدها وعلى فراقها؛ لأن الدنيا من غيرها ولا شيء. راحت أمي، لكن عمرها ما تروح من روحي. راحت بجسدها بس لكن روحها موجودة حوالينا بتحمينا، بتحافظ علينا، بتقوينا. ألف رحمة ونور على روحك يا أمي”.

وتفاعل عدد كبير من النجوم والنجمات مع هذه الرسالة وتمنوا لوالدة لطيفة الرحمة والمغفرة وللطيفة وعائلتها الصبر والسلوان ومن بين المتفاعلين كل من: يارا، مي فاروق، فيفي عبده، نسرين طافش، كارول سماحة وغيرهن.

وكانت والدة الفنانة لطيفة السيدة فاطمة بنت عمارة النفزيقد قد تُوفيت في الأول من يناير من العام الجاري 2024.

وأعلنت لطيفة الحداد عبر صفحتها الرسمية على موقع الـ”فيسبوك”، واقتبست الآية الكريمة “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”، ونعت والدتها قائلة: “أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الجنة يا أغلي إنسانة في حياتي”.