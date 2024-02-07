تعرف على إيرادات فيلم "الإسكندراني" بعد ٥ أسابيع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تجاوزت إيرادات فيلم "الإسكندراني" حاجز ال ٢٤ مليون جنيه، بعد ٥ أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق فيلم "الإسكندراني" حتى الآن إيرادات قدرها ٢٤ مليون ٣٣٩ ألف ٣٨٤ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ١١ فيلم في السينمات، هي: ( الحريفة، أنا وابن خالتي، شماريخ، أبو نسب، عصابة عظيمة، أنف و ٣ عيون، عادل مش عادل، مقسوم، ليلة العيد، التجربة المكسيكية، رحلة ٤٠٤)

فيلم الإسكندراني بطولة: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن تأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف