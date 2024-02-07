وفاة الشاعر مجدي نجيب بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا اليوم، الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين اليوم وفاة الشاعر الكبير في بيان لها، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقاءه ومحبيه"

الشاعر مجدي نجيب كان يعاني من أزمة قلبية، ودخوله في أزمة أخري بسبب خطأ طبي من طاقم المستشفى وسط استغاثة شقيقه بسبب الإهمال الذي يتعرض له وتدهور حالته الصحية ودخوله غرفة العناية المركزة.

الشاعر الراحل من مواليد ١٩٣٦، تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية منهم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، محمد منير، فايزة أحمد، شادية، هاني شاكر، عماد عبدالحليم