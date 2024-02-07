شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن وفاة الشاعر الكبير مجدى نجيب، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية

وكتبت جمعية المؤلفين والملحنين: "ببالغ الحزن والاسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الاستاذ مجدي نجيب ويتقدم مجلس الادارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لاسرته وأصدقاءه ومحبيه".

وكان الشاعر مجدي نجيب تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، استدعت لدخوله إلى العناية المركزة، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل على زيارته في المستشفى

الكينج محمد منير تعاون مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغاني الناجحة، وكان الشاعر الراحل «عبد الرحيم منصور» هو أول من قدم منير لمجدي نجيب ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته «القدس» التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل لأكثر من عشرين أغنيه سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم (بنتولد ) عام 1980 وحتى ألبوم (طعم البيوت ).

يذكر أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون .