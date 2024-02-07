عودة الأمير هاري “تذكير بمدى انقسام العائة المالكة”.. رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن حالة الملك تشارلز الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من إخفاء نوع السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن إصابة الملك البريطاني بالسرطان اكتُشفت مبكراً، وأن الملك سيغيب عن الحياة العامّة لفترة غير محدّدة بسبب المرض.

وقال سوناك لشبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية: “لحُسن الحظ تم اكتشاف السرطان مبكراً، والجميع يتمنّى أن يتلقى الملك تشارلز العلاج الذي يحتاجه ويتعافى تماماً”. وأضاف: “أنا بالطبع على اتصال دائم مع الملك وسأستمر في ذلك”.

إلى ذلك، وصل الأمير هاري من لوس أنجلوس إلى العاصمة البريطانية لندن مساء أمس، للاطمئنان على صحة والده.

وقال خبراء ملكيون لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، إن مرض الملك تشارلز قد يقرّب الأخوين من بعضهما البعض، بعد مشاكلهما الأخيرة التي خرجت الى العلن خلال كتاب مذكرات هاري “spare”.

وأضاف المصدر أن وصول الأمير هاري إلى المملكة المتحدة بهذه السرعة، دليل على أنه حزين وقلق على صحة والده، كما أنه مستعد للتضحية من أجل عائلته، خاصة أن شقيقه الأمير ويليام منشغل بمرض زوجته كيت ميدلتون التي خرجت من المستشفى قبل أيام فقط، إثر خضوعها لجراحة في البطن.

وأشار المصدر إلى أن حضور هاري بهذه السرعة لم يكن متوقعاً، وأن وصوله الى بريطانيا الثلاثاء مباشرة، هو “تذكير بمدى انقسام العائة المالكة منذ وفاة الملكة إليزابيث العام 2022”.