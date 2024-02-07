طارق لطفي يغيب عن العرض الخاص لفيلمه الجديد.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يحضُر الفنان طارق لطفي العرض الخاص لفيلمه الجديد “السيستم”، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب أكثر من أربع سنوات، مما أثار جدلاً بين الحضور، خاصة أن لطفي يتشارك بطولة الفيلم مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وأفادت بعد المصادر أن سبب غياب طارق لطفي عن العرض الخاص لفيلمه هو انشغاله بتصوير مسلسله الرمضاني “العتاولة” مع النجم أحمد السقا، في إحدى الدول خارج مصر.

ورغم اعتذاره عن عدم الحضور، بعث طارق لطفي برسالة كشف من خلالها أن فيلم “السيستم” يشكّل عودة له الى السينما بعد غياب أربع سنوات، وأن ما شجّعه على العودة هو اختلاف فكرة الفيلم وجودته. إذ قال: “الفيلم جيد للغاية ولم أقدّم مثله من قبل، كما أنني أحب أحمد الفيشاوي كثيراً مثلما كنت أحب والده الراحل النجم فاروق الفيشاوي، فهو من أطيب الأشخاص الذين التقيت بهم في حياتي”.

يُذكر أن طارق لطفي يواصل حالياً تصوير مسلسله “العتاولة” مع النجم أحمد السقا ليُعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، وهو التعاون الثاني بينه وبين السقا بعد أكثر من 23 عاماً على تقديمهما مع الفنان محمد هنيدي فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية”، ويشاركهما في بطولته كلُ من: باسم سمرة، زينة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي…، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي.