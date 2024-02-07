أحمد سعد من منزله في الرياض: “السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور التُقطت في منزله بالرياض في المملكة العربية السعودية، وجّه من خلالها رسالة شكر إلى المملكة لتقديرها الفنانين المصريين.

وعلّق سعد على الصور قائلاً: “أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدّر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة… أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي، أيوة الناس دي مشروعها عظيم لأنهم فهموا قيمه الفن والمواهب في جميع المجالات. شكراً كمصري وشكراً كفنان”.

وأضاف: “السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت… لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم زي ما بيقول عندنا محمد عبده وطلال مداح… بيقولوا (عندنا) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن بتصغر كل الحاجات والاختلافات… ويكبر الإنسان بموهبته كأنه ببلده… رينا يحفظكم ويقدّركم على اللي جاي”.

من ناحية أخرى، نشر سعد مقطع فيديو دعا فيه جمهوره من كل دول الخليج العربي لحضور الحفل الذي سيحييه الأحد المقبل في المسرح المكشوف في الحي الثقافي “كتارا” بالدوحة، ضمن فعاليات “تذكار” المتزامنة مع بطولة “أمم آسيا لكرة القدم” المقامة في دولة قطر.

وظهر سعد في الفيديو وهو يقول: “جمهوري الحبيب اللي مستني أشوفه في قطر، إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 فبراير على المسرح الروماني بكتارا، إن شاء الله تكون حفلة جميلة أوي”.

الجدير بالذكر أن حفل المطرب أحمد سعد في الدوحة يأتي ضمن سلسلة حفلات يقيمها في عدد من الدول العربية بينها الإمارات وقطر والكويت، دعماً للاقتصاد المصري بعدما قرر التبرّع بـ50 ألف دولار من أجر حفلاته خارج مصر.