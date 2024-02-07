ملكة جمال تتخلّى عن اللقب بسبب علاقة غرامية ممنوعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حادثة أثارت ضجة كبيرة في اليابان، تخلّت ملكة الجمال كارولينا شينو عن اللقب وتركت المسابقة بسبب شائعات تلاحقها حول ارتباطها بعلاقة غرامية مع رجل متزوج.

وأبدت شينو، وهي من أصل أوكراني، عبر حسابها في “إنستغرام” أسفها الشديد “بسبب المشكلة الحاصلة والشائعات التي تطاولها بقسوة، وخيانة كل من دعمها”، بحسب تعليقها.

وأكدت أنها “كانت في البداية خائفة ومرتبكة للغاية لدرجة أنها لم تتمكن من قول الحقيقة”.

بدورها، قبلت رابطة ملكة جمال اليابان طلب شينو بالتخلّي عن اللقب، واعتذرت لحكّام المسابقة والجهات الراعية… وأكدت أن “لقب ملكة جمال البلاد سيظل شاغراً لبقية العام”.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ملكة الجمال كارولينا شينو انتقادات واسعة بعد فوزها باللقب الشهر الماضي، إذ اعتبر يابانيون أنها “ليست يابانية بما فيه الكفاية”، كونها مولودة في أوكرنيا ولم تحصل على الجنسية إلا منذ عامين.

ورأى منتقدو شينو، التي نشأت في مدينة ناغويا وسط البلاد، “أنها امرأة بيضاء ولا يمكن أن تكون وجه اليابان”.