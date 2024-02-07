أنغام وفؤاد عبد الوهاب مع جمهورهما في فبراير الكويت 2024.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي كلا من الفنانة أنغام والفنان فؤاد عبد الواحد جمهورهما، في حفل غنائي جديد ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024، الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي.

ومن المقرر أن يقام حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد، غدًا الخميس 9 فبراير على مسرح الكويت أرينا الذي شهد حفلي فنان العرب محمد عبده وجفل الفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف.

عاش روّاد مهرجان فبراير الكويت الغنائي ليالي غنائية لامعة خلال الأيام القليلة الماضية مع فنان العرب محمد عبده والفنانة نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف، والتي شهدت حضور كامل العدد وباقة غنائية مفضلة لدى جمهورهم.

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال:

يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات:

كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.