أصالة تحقق أرقام قياسية بأغنية "صندوق"

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية الفنانة السورية أصالة "صندوق"، نحو ثلاثة ملايين و800 ألف مشاهدة، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها على يوتيوب.



وتأتي الأغنية الجديدة ضمن الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي"، ولاقت الأغنية تفاعل كبيراً لأنها تحكي عنى ذكريات الطفولة وتحداداً مع الوالدين.

وكانت أصالة قد أعلنت عن الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي"، ونشرت البرومو عبر حسابها الرسمي، مُشيرة إلى أنه بات قريبًا بعد أكثر من ثلاثة أشهر على طرح الجزء الأول الذي ضم 6 أغان فقط.

ويتضمن الجزء الثاني من الألبوم عددا من الأغاني المميزة أبرزها: "لحقت نفسي، عايشة حالة، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج وصندوق".

