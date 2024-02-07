فن ومشاهير

شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح أحدث أغانيها "الدهب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لطرح أحدث أغانيها هذا العام، والتي تحمل اسم "الدهب".

وروجت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات للأغنية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونشرت برومو الأغنية.

أغنية "الدهب" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكان آخر ظهور للفنانة شيرين عبدالوهاب بحفل "جوي أوردز" بالعاصمة الرياض

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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