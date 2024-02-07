بالصور- سعد رمضان يستمتع بوقته أثناء التزلج على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني سعد رمضان مجموعة من الصور له عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي مع الجمهور، حيث ظهر فيها بلوك شتوي أثناء إستمتاعه بوقته بالتزلج على الثلج.

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و في وقت سابق، طرح سعد أغنية "عندا شي" من كلمات وتوزيع موسيقي نبيل خوري، ألحان جورج قسيس، ميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج شهاب شهاب، وظهر فيه سعد رمضان إلى جانب الطفلة نايا شريف، وهو يوجه كلمات الأغنية إليها ويلعب معها، وفي أحد المشاهد تقوم بقص شعره.

وكان نشر سعد رمضان، صورة له عبر حسابه، وعلق: "أول مرة بشيل اللحية من 15 سنة أو أكتر، وترك المتابعين يصوتون له بقوله : "اللحية ؟؟؟ ولا بلا اللحية؟ "، وصوت أغلبية المتابعين " باللحية ".

