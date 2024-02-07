المخرج عصام السيد: حفل 100 سنة غنا لن يقتصر على الغناء فقط

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المخرج عصام السيد عن كواليس مشروع 100 سنة غنا من الناحية البصرية انه سيهتم إقامة عدد كبير من الاستعراضات الغنائية والأوبريت والمونولوج لاستكمال نجاح العنصر البصري والسمعي.

الحفل الأول من مشروع 100 سنا غنا مع علي الحجار

ومن المقرر أن تقام الليلة الأولى من 100 سنة غنا مع ألحان الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير على المسرح الكبير، بقيادة موسيقية للمايسترو هشام جبر.

كواليس الحفل الأول من “100 سنة غنا”

وكشف علي الحجار عن كواليس الحفل الأول من “100 سنة غنا”، في تصريحات خاصة للوفد، قائلاً:" سنقوم بتقديم حوالي 20 أغنية لمحمد عبد الوهاب، أعاد توزيعهم المايسترو هشام جبر، بشكل معاصر ومختلف، ومن المقرر أن يقدم برنامج الحفل ألحان عبد الوهاب من مراحل عمرية مختلفة"

بجانب تقديم أوبريت من إخراج عصام السيد، والسيناريو بقلم أيمن الحكين، ومشاركة الفنان يوسف غسماعيل وكامل علي وميدو عادل" لتقديم لوحات تمثيلية غنائية.



نبذة عن علي الحجار ونشأته ومراحل نجاحه الغنائي

نشأ الحجار في بيت فني والده الموسيقار الكبير إبراهيم الحجار، وشقيقه الموسيقار والمطرب الراحل أحمد الحجار وابنه أحمد علي الحجار مطرب ومؤلف موسيقى وعازف بيانو.

احترف علي الحجار الغناء عام 1977 عندما قدمه الموسيقار بليغ حمدى فى حفل رأس السنة فى أغنية على قد ما حبينا كلمات عبد الرحيم منصور، والأغنية صدرت فى ألبوم نفس العام، ثم قدم ألبومًا للأطفال بعنوان كنت فين يا على عام 1978، ورباعيات جايين ومكاوى فى نفس العام، ثم ألبوم و لد وبنت فى العام.

الذي يليه وفى نفس العام قدم ألبوم الأيام تضمن أغانى مسلسل يحمل نفس الاسم وفى عام 1981 قدم أول ألبوم عاطفى بعنوان اعذريني. وتوالت الألبومات أبرزها أنا كنت عيدك ولم الشمل مكتوبالى تجيش نعيش.

تعاون الحجار مع كبار الملحنين منهم بليغ حمدى وأحمد الحجار وياسر عبد الرحمن وعمار الشريعى وعمر خيرت وفاروق الشرنوبى وسيد مكاوى ومحمد على سليمان وغيرهم.

ظهر الحجار فى السينما فى عدد من الأفلام إلى جانب دوره المؤثر فى سواء كمطرب للتترات أو كممثل أبرزها

بوابة الحلوانى أبو العلا البشرى والسائرون نياما والليل وآخره ورحلة أبو العلا البشرى وغيرها كما شارك فى 32 عرضًا مسرحيًا منها ليلة من ألف ليلة ومنين أجيب ناس وأولاد الشوارع ورصاصة فى القلب وأوبريت بردة البصيرى، وأطلق عليه صاحب الحنجرة الذهبية من قبل مغنى الأوبرا العالمى بلاسيدو دومينجو.