شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر الإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بحضور علي الحجار وخالد داغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل داخل دار الأوبرا المصرية، مؤتمر صحفى للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا، وذلك بحضور النجم على الحجار وخالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمخرج عصام السيد وعدد من الصحفيين والقنوات الفضائية .

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا".

وكشف الحجار عن أنه حتى الآن لديه تصور عن أربع حفلات فى إطار مشروع الحفل الأول، المقرر له يوم عيد الحب 14 فبراير، وسيكون من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.