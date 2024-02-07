شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: أشكر خالد داغر لحضوره مؤتمر مشروع 100 سنة غنا رغم تعرضه لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا، قائلا:" الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر".وأضاف:" اشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".

وبدأ منذ قليل داخل دار الأوبرا المصرية، مؤتمر صحفى للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا وذلك بحضور النجم على الحجار وخالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمخرج عصام السيد وايمن الحكيم، وعدد من الصحفيين والقنوات الفضائية .

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا".

وكشف الحجار عن أنه حتى الآن لديه تصور عن أربع حفلات فى إطار مشروع الحفل الأول، المقرر له يوم عيد الحب 14 فبراير، وسيكون من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.