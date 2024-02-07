من شاهد فيلم “رحلة ٤٠٤” من عائلة منى زكي؟

كشفت منى زكي أن ابنتها لم تشاهد فيلم “رحلة ٤٠٤” بسبب سفرها خارج مصر ولهذا شاهده زوجها أحمد حلمي فقط. منى أعربت في برنامج “سينماتك” عن سعادتها بإعجاب “حلمي” بالفيلم. مشيرة إلى انه دائمًا يشجعها. وتحدّثت ايضاً “زكي” عن كيفية اختيار أعمالها بطريقة لا تعرّضها للنقد، فقالت “أنا بنقي حاجة عجبتني مش بفكر ايه وجع الراس ح ييجي واهم حاجة بالنسبة لي انه الحاجة تخطف قلبي”. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا وكانت “زكي” قد كشفت عن رأي “حلمي” في فيلمها الجديد “رحلة ٤٠٤”. وشدّدت انه سعيد جدًا بالفيلم وهو راجل محترم ومنذ اللحظة الاولى لزواجهما يعلم ويفهم تمامًا كيف يساند المرأة ويحب ينصر المرأة بشكل عام والطريقة التي يتعامل بها مع والدته وشقيقته تُظهر احترامه للمرأة.

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