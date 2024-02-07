هادي ضو يحتفل بعيد الحب بين لبنان ودبي .. ويحضر لعمل جديد

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل الفنان اللبناني هادي ضو ليلة عيد الحب، السبت المقبل في “صيف" دبي، وسيحيي هادي ضو اغاني خاصة بهذه المناسبة الرومانسية بالاضافة الى العديد من المفاجآت ستتخلل الحفل.



كما سيحيي هادي ضو حفلاً آخر يوم 17 شباط المقبل، في ملهى الـ RAW Beirut، الدورة الواجهة البحرية، بمناسبة عيد الحب.

ويحضر هادي ضو اغنية جديدة ستبصر النور في عيد الفطر ويستعد لتصويرها فيديو كليب في الفترة المقبلة.

وكانت أحدث أعمال هادي ضو الفنية، أغنية "بدي المليون" التي تصدّرت الترند .

الأغنية التي تحاكي واقع الشعب اللبناني بطريقة ساخرة تنال نسبة استماع ومشاهدة عالية جدا على مواقع التواصل كما أنها تبث بشكل مكثف عبر أثير صوت لبنان.