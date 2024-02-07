أحمد عز يعود إلى القاهرة من أجل “أولاد رزق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الفنان أحمد عز انتهى أخيراً من تصوير مشاهده في فيلم “أولاد رزق 3” بالمملكة العربية السعودية وعاد الى القاهرة لتصوير ما تبقّى من مشاهده.

وكشفت بعض المصادر أن المخرج طارق العريان قرر البدء بالتصوير في مصر اليوم (الأربعاء) فور عودة فريق العمل من السعودية حيث اكتفى بإجازة مدتها 24 ساعة، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من التصوير في المملكة.

ويضم فيلم “أولاد رزق 3” الى جانب أحمد عز عدداً كبيراً من النجوم، منهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، محمد ممدوح، إضافة الى عدد من النجوم العالميين، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن تحت اسم القاضية.

وكان عز قد كشف عن كواليس الفيلم وموعد الانتهاء من تصويره، حيث قال في تصريحات إعلامية: “إحنا خلصنا تصوير نص الفيلم تقريباً والنص الثاني بيتم تصويره في مصر، والمستشار تركي آل شيخ والجميع في المملكة كانوا متعاونين ورافعين سقف التوقعات للجزء الثالث من الفيلم إن شاء الله”.

وأكد أحمد عز أن من المقرر أن يظهر نجم الملاكمة العالمي تايسون فيوري، بشخصيته الحقيقية في الفيلم، حيث يتضمن مشاهد النزال التاريخي الذي جرى بين فيوري وخصمه فرنسيس نغانو في أثناء افتتاح “موسم الرياض” بالعاصمة السعودية.