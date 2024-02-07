تكريم منى زكي وخالد النبوي في “مهرجان المركز الكاثوليكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن “المركز الكاثوليكي المصري”، أقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، عن أسماء الفنانين المكرّمين في دورته الثانية والسبعين، والتي تُقام في 23 شباط (فبراير) الجاري، في الاحتفالية الخاصة التي يقيمها على هامش المهرجان لتكريم رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لعبوا دوراً بناءً في خدمة المجتمع المصري.

وقد اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانة منى زكي لتكريمها عن دورها المميز في مسلسل “تحت الوصاية” الذي قدّمته في موسم رمضان الماضي، وذلك بعد منحها جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي.

كما اختارت اللجنة الفنان خالد النبوي لتكريمه بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل “رسالة الإمام”، الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.

ومن ضمن المكرّمين أيضاً، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الذي حصد جائزة التميّز الإعلامي عن مجمل مشواره الإعلامي الحافل بالنجاحات.