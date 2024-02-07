“متزعليش هيرجع”.. ياسمين عبد العزيز تعبّر عن حزنها للجمهور بفيديو طريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو طريفاً داعبت من خلاله جمهورها.

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تستعد لجلسة تصوير خاصة بإحدى العلامات التجارية بعد معالجة الفيديو بتطبيق خاص أظهرها والدموع تنهمر من عينيها، وهو ما دفع عدداً من متابعيها للتعليق على الفيديو بالقول: “متزعليش هيرجع”… في إشارة إلى طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو وعدداً من صورها كشفت من خلالها عن تواجدها في الحرم المكّي لتأدية مناسك العمرة.

وظهرت ياسمين في الفيديو والصور بملامح حزينة، من دون أي تعليق.

يُذكر أن ياسمين كانت قد أعلنت في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وكتبت في منشور عبر صفحتها في “فيسبوك”: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام”.

وجاء إعلان الطلاق بعد ساعات قليلة من احتفال العوضي بعيد ميلاد ياسمين الـ44، حيث نشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة لهما معاً وعلّق عليها قائلاً: “كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي… العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

إلا أن الجمهور فوجئ بعد ردّ ياسمين على تهنئة العوضي على غير العادة، ثم نشرها عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صورة لها تحتفل فيها بعيد ميلادها بمفردها، لتفاجئ الجميع بعدها بساعات بإعلان الانفصال.