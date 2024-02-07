منى زكي وخالد النبوي مكرمين بالمهرجان الأقدم عربياً

ميرنا وليد - بيروت - أعلن أقدم المهرجان العربي الأقدم "المركز الكاثوليكي المصري"، عن أسماء الفنانين والممثلين المكرّمين في دورته الثانية والسبعين، والتي تُقام في 23 شباط الحالي، في الاحتفالية الخاصة التي يقيمها على هامش المهرجان لتكريم رموز الفن والمجتمع والإعلام .



وقد اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الممثلة المصرية منى زكي لتكريمها عن دورها المميز في مسلسل "تحت الوصاية" الذي قدّمته في الموسم الرمضان الماضي، وذلك بعد منحها جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي.

كما اختارت اللجنة الممثل المصري خالد النبوي لتكريمه بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.