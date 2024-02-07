شكرا لقرائتكم خبر عن صالون "كلام ف السيما" يحتفى بذكرى يوسف شاهين بحضور محبيه وتلامذته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام غدا الخميس احتفاء خاص بالمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين من خلال صالون "كلام ف السيما" الذي يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، ويحضر الصالون المخرجان خالد يوسف ويسري نصر الله، والشاعر الكبير جمال بخيت، والمنتجان الكبيران جابي خوري وماريان خوري أصحاب شركة أفلام مصر العالمية، وأبناء أخت يوسف شاهين.

كما سيحضرالمنتج الكبير حسين القلا، والنجم الكبير سيف عبد الرحمن، والممثل القدير حسن العدل، والدكتور الفنان أيمن عبد الرحمن، والمخرج السينمائي خالد الحجر، ومدير التصوير السينمائي صطفي عبد الله، ودكتور حسين بكر مدير التصوير السينمائي، ورئيس المركز القومي للسينما، والدكتور طارق مهران، ومهندس الصوت السينمائي جاسر خورشد، والمخرج السينمائي عماد البهات، ومهندسو الديكور عماد الخضري، وعبد الله خليل، وعادل محمود، ودكتور إسماعيل الناظرأستاذ أفلام التحريك.

الصالون سيكون محور الحديث فيه عن الأستاذ وهو اللقب الذي كان يطلقه عليه كل تلامذة مخرجنا الراحل يوسف شاهين ، كما سيتم عرض أجزاء من أفلامة الرائعة، ويتخلل الصالون شهادات من تلامذته ومن عاصروه عملوا معه في أفلامه.

الصالون يقام بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا بالقاهرة، ويبدأ الساعة السابعة مساء،كما يقام في يوم الخميس التالت من فبرايربالأسكندرية يوم 15 فبراير بمركز الحرية للإبداع، والدخول مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.

الصالون السينمائي " كلام فى السيما " للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وبدعم من السيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.