تايلور سويفت تهدّد بمقاضاة طالب جامعي تعقب طائرتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هدّدت النجمة تايلور سويفت باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ طالب جامعي في ولاية فلوريدا يدير حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم عبرها بتعقّب طائراتها الخاصة وغيرها من الطائرات الخاصة للمشاهير، واصفةً القضية بأنّها مسألة “حياة أو موت”.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أرسلت المحامية كاتي رايت موروني في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أمراً بالكف والمنع للطالب جاك سويني (21 عاماً)، مؤكّدة أنّها “لن يكون أمامها خيار سوى اللجوء إلى جميع السبل القانونية” إذا لم يتوقف عن “سلوك المطاردة والمضايقة” هذا.

وتزعم المحامية، أنّ سويفت وعائلتها عانوا بسبب روايات سويني. إذ تسبّبت في “ضرر مباشر وغير قابل للإصلاح” لهم، إلى جانب الاضطرابات العاطفية والجسدية.

وأشارت موروني إلى أنّ هذا الموضوع زاد من “حالة الخوف المستمر” لدى لمغنية على سلامتها الشخصية. شارحةً في رسالتها: “على الرغم من أنّ الموضوع قد يكون بمثابة لعبة بالنسبة إليك أو وسيلة تأمل من خلالها أن تكسب ثروة أو شهرة، بالنسبة لعملائنا، إنّها مسألة حياة أو موت”.

وأضافت أنّ المحامين على علم بنزاعات سويني العامة مع أشخاص بارزين آخرين وتكتيكاته المعتمدة، منها عَرضه على الأفراد التوقف عن تصرفه مقابل حصوله على مقتنيات ذات قيمة، وذلك بالإشارة إلى مفاوضاته مع مؤسس شركة “تيسلا” إيلون ماسك، بعدما قال الأخير إنّه يقوم بمشاركة “إحداثيات الاغتيال” الخاصة به.