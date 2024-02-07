بيانكا سينسوري بإطلالة تخطت المعقول.. خرجت عارية بالكامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال زوجة النجم كانييه ويست الجديدة، بيانكا سينسوري، تثير بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الفاضحة، وفي آخرها، ظهورها يوم الإثنين عارية بالكامل في شوارع لوس أنجلوس.

وفي التفاصيل، رافقت سينسوري ويست إلى استوديو الموسيقى، إلّا أن المهندسة المعمارية الأسترالية البالغة من العمر 29 عاماً لم ترتد أي شيء على الإطلاق تحت معطفها الواقي من المطر الشفاف، بحيث كانت عارية بالكامل باستثناء حذائها الأسود الطويل الذي يصل إلى ركبتها.

وعلى الجزء الأمامي من المعطف الشفاف، يمكن رؤية بعض الكلمات بالأسود التي وضعت بطريقة استراتيجية لتغطي منطقة الصدر، وغطت بعض الأماكن الأخرى بيدها.

ولعل هذه الإطلالة هي واحدة من كثيرات أخرى استدعت ارتفاع نسبة قلق معجبيها عليها. وقد سبق أن دقوا ناقوس الخطر في مناسبات عدة، مستغربين من اختيارات سينسوري الفاضحة.

وأتت هذه الحادثة بعد أكثر من شهر على نشر ويست سلسلة صور مثيرة للجدل عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي شبه عارية واكتفت بارتداء سروال داخلي رفيع جداً ورقعة فرو صغيرة بالكاد غطّت صدرها العاري، معلناً أن زوجته سترتدي ملابس أقل في عام 2024 وأنها “لن ترتدي أي سروال هذا العام”.