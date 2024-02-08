تصفيق حار من الجمهور في أولى عروض مسرحية "تييت" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

بدأت أولى عروض مسرحية "تييت" للنجم أحمد حلمي بموسم "الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويشارك ببطولتها نخبة من النجوم.

ونشر الفنان محمد رضوان أحد أبطال المسرحية، مقطع فيديو لكواليس المسرحية عقب انتهاء العرض الأول لها على مسرح أبو بكر الشدي وسط تصفيق حار من المتواجدين، وظهر "رضوان" على المسرح وهو يقوم بتحية الجماهير ورافقه على المسرح الفنان أحمد حلمي، حمدي الميرغني، وهنا الزاهد.

وعلق "رضوان" على الفيديو: "تمت بحمد الله الليلة الأولى من مسرحية تييت في إنتظاركم يوميًا الساعة 9 مساء على مسرح أبو بكر الشدي".

وكان محمد رضوان، نشر أيضا مقطع فيديو من كواليس الاستعدادات والتحضيرات للمسرحية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلاله عدد من فريق العمل على رأسهم الفنان أحمد حلمي والفنان حمدي الميرغني وهم يتلون الفاتحة لمباركة العرض، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، أول ليلة عرض من مسرحية تيييت إنتاج حمدي بدر، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، موسم الرياض مسرح بكر الشدي في إنتظاركم".

تدور أحداث مسرحية "تيييت" في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجري حياة الأستاذ ووجهات نظره.

وعرض للفنان أحمد حلمي من قبل مسرحية "ميمو" ضمن فعاليات "موسم الرياض" وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية كانت فيلم "واحد تاني" وعرض عام 2022.

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