محمد القس يكشف تفاصيل مشاركته في "بـ١٠٠ راجل" و"الذنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان محمد القس في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل بـ١٠٠ راجل مع الفنانة سمية الخشاب.

ويقدم القس خلال العمل شخصية صعيدي للمرة الأولى في مشواره الفني، وهو ما يعتبره تحدي جديد له، العمل مكون من ٣٠ حلقة، من بطولة سمية الخشاب، باسم سمرة، محمود عبدالمغني وصلاح عبدالله ومن إخراج إبرام نشأت وتأليف محمود حمدان.

وانتهى القس مؤخرا من تصوير مسلسل "الذنب" الذي سيعرض خلال الأيام القليلة المُقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وقال إن الاختلاف في طرح الفكرة، هو ما جذبه للعمل الذي كتبه المخرج رضا عبدالرازق، معربا عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية معه بعد فيلم "رهبة" مع الفنان أحمد الفيشاوي.

ويقدم القس خلال الحلقات العشرة التي يتكون منها العمل شخصية طبيب، وسيڜهد "الذنب" التعاون الأول بين محمد القس والفنان هاني سلامة.

كما سيبدأ القس تصوير الموسم الجديد من مسلسل "موضوع عائلي" بعد عيد الفطر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني.