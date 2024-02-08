شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للجزء الثانى لفيلم Moana بطولة دوين جونسون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ديزني الملامح الأولى للجزء الثاني من فيلمها Moana 2، بطولة النجم العالمي دوين جونسون، والمقرر طرحه 27 نوفمبر المقبل بدور العرض السينمائي.

وسبق وكشف "جونسون" أنه لا يستطيع الانتظار لبدء تصوير النسخة الحية من فيلم Moana، وكان قد أعلن ممثل Fast and Furious فى شهر مارس الماضى أنه يعمل على "إعادة تصور" حى لفيلم الرسوم المتحركة الذى أنتجته شركة ديزنى عام 2016، على أن يلعب دور ماوى، الشخصية التى لعبها فى الفيلم الأصلى، وفقا للتقرير الذى نشر على إحدى المواقع العالمية.