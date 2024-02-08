ابنة دوين جونسون تتلقى تهديدات بالقتل وتعاني من ضرر نفسي

ميرنا وليد - بيروت - لاقت آفا ابنة الممثل الأميركي "ذا روك"، تهديدا بالقتل، بعد إعلان اتحاد المصارعة العالمي عن استبدال المصارع الأميركي كودي رودز بوالدها، يوم الجمعة الماضي، في المباراة المرتقبة يوم 6 نسيان/أبريل المقبل.



وسيكون دوين جونسون، المعروف بـ "ذا روك"، في مواجهة مع المصارع حامل اللقب بطل WWE الحالي رومان رينز، بدلاً من رودز، وذلك وفقاً لإعلان يوم الجمعة الماضية.

وأثار هذا الإعلان غضباً واسعاً بين محبي كودي، إذ كان الربنامج الأساسي للمواجهة المقبلة في ريستليمانيا، أن يتحدى رينز "حامل اللقب العالمي" مع كودي رودز "الكابوس الأميركي".

وتلقت سيمون غارسيا، الشهيرة بـ آفا في الحلبة، تهديدات مباشرة بالقتل في حال لم ينسحب والدها من المباراة.

وطلبت آفا من مهاجمهيها إبعادها عن الموضوع، معتبرة أنها ليست التي اختارت التغيير بل ستتكون مشغولة بإدارة العرض فقط.

كما أعربت عن استيائها من هذا الغضب الموجه نحوها، وكشفت أنها تتلقى تهديدات بالقتل، كما كشفت تفاصيل حول الجهات التي توجه لها التهديدات، ولفتت إلى أنها تعاني من ضرر نفسي بسبب ذلك.

وعلق والدها على التهديدات التي تتلقاها آفا، قائلاً: "هناك كلمة لوصف رد الفعل المتفجر والجنوني هذا - لا يمكن إنكاره. بغض النظر عن العصر أو العقد أو المدينة، لا يمكن أبداً كسر الطاقة والاتصال بين بطل الشعب والشعب، وهي حقاً تجربة مثيرة تثير القشعريرة في كل مرة".

وأضاف: "شكراً لك برمنغهام، ألاباما، لقد صنعنا التاريخ السحري في "المدينة السحرية". شكراً لك WWE وشكراً لك كودي على الحب والمنزل (الحلم وسولمان). رومان، هناك رأس واحد فقط للطاولة. سوف أراك في فيغاس".