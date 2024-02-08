هاني شاكر يطرح أغنية "اللي خان" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - طرح المطرب هاني شاكر، مساء الأربعاء، أغنيته الجديدة "إنسى اللي خان" على "يوتيوب".

أغنية "إنسى اللي خان" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

وجاءت بعض كلمات الأغنية، كالتالي: "إنسى اللي خان وأفرح وسيب حزنك بعيد أصل اللي خان دا وهو بيخون كان سعيد، مترجعوش مهما أعتذر مترجعوش مهما ندم، جرح الخيانة ميتنسيش مهما قدم طول مانتا شايفه هتفتكر وبسبب من غير سبب جرحك هيصحي من جديد، في حاجة ضاعت ضيعت كل الحاجات".

يذكر أن، هاني شاكر يستعد لاحياء حفلًا غنائيًا يوم 13 فبراير الجاري بمناسبة عيد الحب. كما طرح مؤخرا أغنية "بلاد البخت" على "يوتيوب".

اقرأ أيضا:

شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح أحدث أغانيها "الدهب"

ويجز يكشف عن الاعتداء على الرابر زياد ظاظا في المعادي: "اللي حصل إساءة للفن المصري"