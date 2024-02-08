كانيي ويست يحمّس الجمهور لحفل مرتقب في مصر

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ميرنا وليد - بيروت - حمّس الفنان العالمي كانيي ويست محبيه في مصر لحفل قد يحييه قريباً في هذا البلد بعد أن نشر صورة تتضمن جدول حفلاته لألبومه Vultures المقرر إطلاقه في شباط/فبراير المقبل.
ونشر كانيي ستوري تتضمن محادثة مع أحد زملاءه، الذي رشح له دولتين عربيتين لكي يحيي الحفلات فيها وهما الإمارات ومصر. في الصورة، يظهر أن كانيي يخطط لإحياء حفل في مصر في يوم 24 أغسطس/آب في استاد القاهرة فهل يتم هذا الامر ويصبح حقيقة ؟
الجدول الرسمي سيصدر قريباً والاجابة الحقيقية ستظهر في الايام المقبلة.
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