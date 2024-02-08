“بصمة”.. تجارب السيدات الملهمة في برنامج جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلق قناة “الشرق ديسكفري”، وهي منصّة المحتوى التثقيفي الترفيهي بالشراكة مع “وانر براذرز ديسكفري”، برنامج “بصمة”، والذي يسلط الضوء على “قصص استثنائية وملهمة” عاشتها مجموعة من السيدات العربيات الرائدات والمبدعات.

البرنامج الذي يعد أحد الإنتاجات الأصلية الجديدة لـ”الشرق ديسكفري”، سيهتم بجوانب مختلفة وغير تقليدية، من حياة تتعادل فيها الإنجازات مع التحدّيات.

وفي كل حلقة، يكشف البرنامج الجديد، قصص ضيفات البرنامج، وكيفية تحطيمهن الحواجز، و”البصمة” التي تركنها في المشهد الإعلامي، أو الثقافي، أو الفكري، أو الاجتماعي.

ويسمح البرنامج للمشاهدين، بالتعرّف على عوالم عاشتها شخصيات مبدعة مثل الممثلة المصرية يسرا، والمطربة المغربية سميرة سعيد، والمحامية السعودية سفانة دحلان، والمهندسة السعودية مشاعل الشميمري، التي دخلت عالم صناعة الصواريخ كأول امرأة سعودية في هذا المجال، وبطلة عالم سباق السرعة دانية عقيل، والمصمّمة السعودية رزان العزوني.

يُعرض برنامج “بصمة”، حصرياً وبشكل مجاني، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية (3 مساءً بتوقيت جرينتش)، في الاثنين من كل أسبوع، على “الشرق ديسكفري”، كما يمكن متابعته من خلال خدمة الفيديو “الشرق NOW” وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.