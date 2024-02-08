كاظم الساهر يشوق الجمهور لـ”يا قلب”.. ثاني أغنيات ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم العراقي كاظم الساهر جمهوره ومحبيه ومتابعيه لأغنيته الجديدة التي سيطلقها قريباً.

واكتفى كاظم الساهر بنشر فيديو عبْر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يظهر فيه اسم الأغنية، مع إشارة إلى أنها الأغنية الثانية بعد أغنية “يا وفية”.

وظهر في الفيديو الذي نشره كاظم الساهر عبْر حسابه على “إنستغرام”، عنوان الأغنية هو: “يا قلب”؛ مرفَقةً بعبارة قريباً، وقال في تعليقه على الفيديو: “ترقبوا أغنيتي الجديدة”.

ولم يكشف كاظم الساهر عن أيّة تفاصيل تخُص الأغنية الجديدة “يا قلب”، سواء من ناحية الكلمات أو الفيديو كليب، أو أيّة تفاصيل إضافية أخرى.

وتأتي أغنية “يا قلب” لتكون الأغنية الثانية التي يعتزم قيصر الغناء كاظم الساهر إطلاقها، بعد أغنية “يا وفية” التي أطلقها مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الفائت 2024.

وستكون أغنية “يا قلب” هي الأغنية الثانية من ألبوم “مع الحب”، ويضم ألبوم “مع الحب” 13 أغنية جديدة. وضع ألحانها الفنان كاظم الساهر، ويضم الألبوم أغاني: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”. ويأتي ألبوم كاظم الساهر الجديد بعد غياب 8 سنوات عن إصدار الألبومات؛ حيث كان آخر ألبوم غنائي له في عام 2016.

وأغنية “يا وفية” التي أطلقها كاظم الساهر كأولى أغاني ألبومه، من كلمات الشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل. والفيديو كليب من إخراج ثري جورج فيرنيرز.

وتحقق الأغنية نجاحاً كبيراً ونسبَ متابعة عالية جداً، منذ طرحها قبل حوالي الاثني عشر يوماً؛ حيث تخطّت الأغنية المليوني مشاهدة عبْر القناة الرسمية لكاظم الساهر على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وكان الفنان كاظم الساهر قد روّج لألبومه الغنائي الجديد، والذي يأتي بعنوان: “مع الحب”، عبْر حسابه الخاص في “إنستغرام” خلال الفترة الماضية، وقد أعلن عن موعد إصدار الألبوم الجديد في 14 فبراير المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الحب.