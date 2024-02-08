هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة “إنسي اللي خان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري هاني شاكر أغنيته الجديدة “إنسي اللي خان” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

ونشر هاني عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” مقطعاً من الأغنية وعلّق قائلاً: “جديد أمير الغناء العربي هاني شاكر (أنسي اللي خان)”.

وكان هاني شاكر قد روّج أخيراً للحفل الغنائي الذي سيحييه بمناسبة “عيد الحب”، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” مقطع فيديو أكد فيه أن موعد الحفل في 13 شباط (فبراير) الجاري، بفندق الكورال بيتش. في العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن المقرر أن يقدّم هاني شاكر خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور بحماسة.

يُذكر أن هاني شاكر طرح أحدث أغانيه بعنوان “الهوية عربي”، وذلك عبر كل التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامناً مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، وهي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، كما طرح أخيراً أغنية “بلاد البخت” بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي ثالث أغاني “أمير الغناء العربي” بعد طرحه أغنيتَي “الكبير” و”مروق” اللتين حققتا نسبة تفاعل كبيرة.