علاقة جنسية بين أستاذ وطالبته في فيلم Miller’s Girl تثير اشمئزاز المشاهدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصف مشاهدو فيلم “Miller’s Girl” الجديد في دور السينما المشهد الجنسي بين البطلين جينا أورتيغا ومارتن فريمان بأنه “فظيع” بسبب الفجوة العمرية بينهما التي تصل إلى 31 عامًا.

وتلعب نجمة مسلسل “Wednesday” جينا، 21 عامًا، دور الطالبة “كايرو سويت” البالغة من العمر 18 عامًا في الدراما الكوميدية السوداء، بينما يلعب مارتن، 52 عامًا، دور معلمها جوناثان ميلر.

ويدخل كلّ منهما في الفيلم بعلاقة معقدة للغاية وغير مناسبة، حيث تختار كايرو كتابة قصة جنسية بعد أن كلفها جوناثان بمهمة الكتابة الإبداعية في الصف.

ويتم بعد ذلك عرض المشاهد البذيئة للبطلين من هذه القصة على الشاشة، الأمر الّذي ترك المشاهدين في حالة من الإنزعاج حول الفجوة العمرية “غير اللائقة”.

واختار المشاهدون منصة X، تويتر سابقا، حيث كتب أحدهم عن الموضوع: “أعتقد أنني انتهيت أخيرًا من مشاهدة أفلام الفجوة العمرية هذه. كلهم مقرفون، وأنا تعبت من ذلك”.