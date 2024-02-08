ميرنا وليد - بيروت - أثارت الراقصة الشهيرة في الوسط الفني المصري صافيناز الجدل، بعدما غابت عن مشاركة صورها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فآخر منشور شاركته على صفحتها، يعود تاريخه إلى 23 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، الذي عايدت فيه الجمهور بحلول عيد الميلاد.
أما حالياً، فلا تنشر صافيناز سوى مقاطع من رقصها عبر خاصية الستوري أي القصص السريعة، التي تزول بعد 24 ساعة، وتساءل البعض إن كانت صافيناز تمهد لقرار الإبتعاد عن الأضواء، وقال البعض الآخر إن غيابها عن مشاركة صور جديدة لا علاقة له بمهنتها.
كانت هذه تفاصيل خبر صافيناز تثير الجدل بإتخاذها هذا القرار .. هل تترك مصر وتعتزل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.