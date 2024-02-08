صافيناز تثير الجدل بإتخاذها هذا القرار .. هل تترك مصر وتعتزل؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الراقصة الشهيرة في الوسط الفني المصري صافيناز الجدل، بعدما غابت عن مشاركة صورها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فآخر منشور شاركته على صفحتها، يعود تاريخه إلى 23 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، الذي عايدت فيه الجمهور بحلول عيد الميلاد.



أما حالياً، فلا تنشر صافيناز سوى مقاطع من رقصها عبر خاصية الستوري أي القصص السريعة، التي تزول بعد 24 ساعة، وتساءل البعض إن كانت صافيناز تمهد لقرار الإبتعاد عن الأضواء، وقال البعض الآخر إن غيابها عن مشاركة صور جديدة لا علاقة له بمهنتها.